“Podemos mejorar la masa muscular y la capacidad de la persona”: fisioterapeuta sobre la sarcopenia

Este martes 2 de diciembre, en los micrófonos de Salud y Algo Más, la fisioterapeuta Vanny Pulgarín, de más de nueve años de experiencia profesional, conversó con el programa sobre la sarcopenia, además de cómo tratarlo y cuáles son los principales síntomas.

En referencia a este término, la sarcopenia se trata de “una enfermedad aparentemente invisible porque a veces no sentimos los síntomas de la pérdida de la fuerza y nos damos cuenta cuando ya no somos capaces de realizar actividades básicas”, explicó la profesional.

Así, las persones que padecen de esta enfermedad y debido a la pérdida de la masa muscular, se les complica la realización de cualquier tipo de movimiento.

Aunque normalmente esto suele ocurrir en adultos mayores, “hay personas que al pasar mucho tiempo sentados o que son muy sedentarios, también podrían padecerlo en una edad temprana”, añadió Pulgarín.

¿Cómo se diagnostica?

Al ser una enfermedad sin síntomas evidentes y que a pesar de que las personas se sientan bien, “lo común es cuando vemos personas que tienen los músculos muy pequeños o delgados y que a su vez, les cuesta pararse de una silla, se tropiezan, caminen con apoyo o que les cueste realizar actividades cotidianas”, comentó la Vanny Pulgarín.

La manera para detectarlo es por medio de pruebas de fuerza, de agarre, velocidad al caminar y un análisis de la composición corporal. Sin embargo, Pulgarín resaltó que se trata de uno mismo saber si presenta este tipo de síntomas y con ello, esta condición.

Además, Pulgarín añadió que sin importar la edad, “nosotros no tenemos porqué perder la capacidad de movimiento”, dijo.

¿Cuál es el tratamiento de la sarcopenia?

Con el fin de tanto prevenir como tratar esta enfermedad, la fisioterapeuta añadió que la “alimentación es fundamental para las personas con sarcopenia, pues si las personas no consumen la suficiente cantidad de proteínas o alimentos con muy pocas calorías, el músculo no puede recuperarse”, explicó Vanny Pulgarín.

Además, que la fisioterapia es una pieza clave para tratar personas con sarcopenia, pues la realización de ejercicios específicos adaptados a las necesidades y capacidades de las personas, “podemos mejorar esta masa muscular y la capacidad de la persona en ser funcional”, comentó.

Finalmente, la sarcopenia afecta a la independencia de las personas, afectando no solamente a la persona que lo padece, sino a su circulo social y familiar.

Escuche la entrevista completa aquí:

