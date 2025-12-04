Capturan a integrantes del ELN en Bucaramanga: Eran de inteligencia en este grupo delincuencial. Foto: Ejército Nacional.

Bucaramanga

En Bucaramanga y Piedecuesta fueron capturadas dos personas que hacen parte del frente de guerra Darío Ramírez Castro, del ELN, con injerencia en el sur de Bolívar. Tras labores de inteligencia de las autoridades se logró ubicar a alias ‘la mona’ de 45 años de edad, con cerca de 10 años dentro de la organización, y alias ‘el Primo’, de 31 años de edad.

De acuerdo al reporte de las autoridades, estas personas serían las encargadas de realizar actividades de inteligencia delictiva en este grupo, labores organizativas y consecución de armamento entre Girón y Piedecuesta.

Estas personas estaban bajo el mando de alias ‘Omar’, Mauricio o Casinga y aunque aparentaban tener una actividad económica normal, fueron identificados por las autoridades al apoyar acciones delictivas como extorsión, secuestro, consecución de armamento, comercialización de pasta base de coca y homicidios selectivos, entre otros.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para definir su situación judicial.