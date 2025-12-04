Duele cuando, aún conociendo los hechos, persisten los señalamientos: Verónica Alcocer

A través de sus redes sociales, Verónica Alcocer se pronunció por primera vez desde que fue mencionada en un artículo del diario sueco Expressen, el cual habló sobre su vida, presuntamente, rodeada de lujos en Estocolmo, Suecia, y sobre denuncias que la involucran en participar en la negociación de la empresa Saab para la compra de 17 aviones Gripen.

En la misiva publicada en su cuenta de X, Alcocer escribió: “Duele profundamente cuando la persecución y la calumnia intentan quebrar la verdad, la justicia y tu buen nombre. Duele cuando, aún conociendo los hechos, persisten los señalamientos”, dijo.

Así mismo, también hizo un llamado a la reflexión y la responsabilidad con las publicaciones en redes sociales.

“Como sociedad necesitamos detenernos y reflexionar sobre lo que estamos construyendo en las redes sociales: El odio y la mentira no pueden convertirse en las fuerzas que guíen nuestra convivencia. Necesitamos reconstruirnos desde el respeto, la empatía y la verdad ”.

Verónica Alcocer se pronunció respondiendo a una publicación de la empresa Saab, en la que mencionó que no hubo participación de intermediarios en el contrato de compra de los aviones Gripen por 16, 5 billones de pesos.

Esto dijo Verónica Alcocer: