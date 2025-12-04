Familiares de colombianos detenidos en cárceles de Venezuela, exigen su libertad

Frontera

Nuevamente los familiares de colombianos detenidos en cárceles de Venezuela, acusados por delitos como espionaje y terrorismo, protestaron en el puente internacional Simón Bolívar, exigiendo la libertad de sus seres queridos.

#NorteDeSantander | Este es el panorama que se vive a esta hora sobre el puente internacional Simón Bolívar, que comunica a Colombia con Venezuela.



Familiares de colombianos detenidos en cárceles del vecino país exigen su libertad. pic.twitter.com/NAFn1zQy8X — W Radio Colombia (@WRadioColombia) December 4, 2025

“No hemos tenido ninguna respuesta. Ya son más de 14 meses esperando la libertad de nuestros familiares y el gobierno no ha cumplido con sus promesas”, dijo Lorena Espitia, una de las mujeres que participan en la jornada.

Recordó que su hermano, los dos últimos cumpleaños los ha pasado en una cárcel, acusado por delitos que, según ella, son mentiras.

“El 2 de diciembre cumplió 26 años. Ya es el segundo cumpleaños que pasa detenido y lejos de su familia. Lo único que pedimos es que lo liberen”, dijo.

Este grupo de personas está exigiendo que sus seres queridos puedan pasar esta navidad en familia, gozando de la libertad.

El pasado mes de octubre, 18 de los 40 colombianos detenidos en cárceles de Venezuela fueron dejados en libertad. En su momento, se habló que ocho días después, los 22 colombianos restantes serían entregados a las autoridades colombianas. Sin embargo, ha pasado mes y medio y esto aún no sucede.