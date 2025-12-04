Llega ‘Asics Tour’, el circuito amateur que busca revolucionar el tenis en Colombia

El tenis aficionado en Colombia tendrá un salto histórico con la llegada del Asics Tour, un circuito amateur creado para elevar el nivel competitivo y la experiencia de los jugadores. En primera instancia se llevará a cabo en Bogotá y sus alrededores, mientras que para el 2026 se dará en varias ciudades del país.

Este nuevo tour aficionado se posiciona como una propuesta única, pues es profesional en su organización, cercana en su espíritu y diseñada para impulsar el crecimiento del tenis recreativo, formativo y competitivo.

El primer torneo del Asics Tour se realizará en el puente festivo del 6, 7 y 8 de diciembre en las canchas de polvo de ladrillo del Carmel Club, al norte de Bogotá, siendo las categorías segunda, tercera, cuarta y quinta mixtas, y quinta femenina en las que habrá competencia.

En la primera parada, los organizadores darán un paso importante en su compromiso con el desarrollo del tenis aficionado en Colombia, abriendo un nuevo espacio donde el talento, la amistad y la pasión por el deporte blanco serán los verdaderos protagonistas, marcando el inicio de una nueva tradición para jugadores amateur en el denominado ‘deporte blanco’.

Con un enfoque innovador y una logística respaldada por una marca líder en el deporte, el certamen busca ser el torneo amateur que revolucionará el tenis en Colombia. Lo que está próximo a iniciar como un circuito promete convertirse en un movimiento que inspire a muchos jugadores a seguir creciendo dentro y fuera de la cancha.

La competencia es organizada por Match Tenis e Iflex, entidades comprometidas con el desarrollo del tenis colombiano.

La primera es el principal medio de comunicación de este deporte en Colombia, con más de 10 años dedicados a informar sobre el día a día en este deporte; la segunda tiene a su cargo la realización y promoción de la Copa Colsanitas, el torneo más importante en territorio nacional.

