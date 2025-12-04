Más de 400 trabajadores de la salud denuncian retrasos en pagos e incumplimientos en contratación
El movimiento S.O.S. Colombia aseguró que más del 60 % del talento humano en salud permanece vinculado mediante figuras no laborales.
Más de 400 trabajadores de la salud entre médicos, enfermeras, fisioterapeutas, odontólogos, bacteriólogos y camilleros, acudieron al Ministerio de Trabajo y la Procuraduría para denunciar que las normas sobre vinculación laboral no se estaban cumpliendo.
Según el movimiento, el personal misional trabaja en instituciones públicas y privadas sin un contrato formal, pese a que la ley lo exige.
El movimiento S.O.S. Colombia aseguró que más del 60 % del talento humano en salud permanece vinculado mediante figuras no laborales, como órdenes de prestación de servicios, contratos por horas y arrendamientos de servicios inmateriales.
Estas modalidades, según señalaron, iban en contra de lo dispuesto por la ley y dejaban al personal sin garantías mínimas.
También señalaron que los retrasos en los pagos siguen siendo frecuentes. En algunos casos, estos alcanzan entre 90 y 120 días, a pesar de la vigencia de la Ley de Plazos Justos.
La abogada Carolina McCormick, cofundadora del movimiento, afirmó que estas condiciones afectan la estabilidad laboral, económica y profesional de trabajadores en todo el país, especialmente en zonas con mayores riesgos y dificultades de acceso.
El presidente del movimiento, el doctor Wilder Castiblanco, indicó que la situación requiere una intervención urgente.
Recordó que millones de trabajadores del sector salud sostenían el sistema y que, aun así, enfrentaban condiciones de precariedad e injusticia.
