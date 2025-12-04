Procurador Eljach le baja el pulgar a la constituyente del presidente Gustavo Petro

En el marco de un foro de la Revista Cambio, el procurador Gregorio Eljach rechazó la posibilidad de una constituyente como lo planteó y ha venido impulsando el presidente Gustavo Petro y su gobierno.

Según lo dicho por el jefe de control en su intervención, no es el momento para entrar a abrir la carta política de 1991. Eljach aseveró que los cambios que se requieren se pueden tramitar mediante el Congreso de la República, agregando que la constitución actual tiene apenas 34 años de desarrollo.

“En el momento actual, creo que no se necesita una Asamblea Constituyente porque las asambleas nacionales constituyentes van a adoptar una nueva constitución y eso necesita un sustento de legitimidad, es decir, de una base suficientemente mayoritaria para apoyar esa idea. Los problemas que se anuncia que se quieren mejorar o resolver con una Asamblea Nacional Constituyente, se pueden resolver hoy en día con el Congreso“, manifestó el procurador Eljach.

Gregorio Eljach agregó, además, que la constituyente no es viable porque podría ser una “aventura” que se sabe cómo inicia pero no a dónde puede llevar el país.

Le puede interesar: Procurador defiende legitimidad de elección del presidente Petro pese a sanción del CNE

El jefe del ente de control también aprovechó para criticar que, así y todo la constitución actual es sumamente larga, hay un sinfín de leyes, lo cual “petrifica” y paraliza, acompañada de disposiciones contradictorias en las leyes que la desarrollan, pero no son temas que impidan su realización.

“Eso se llama falta de técnica legislativa, pero a veces se imponen más los intereses de quienes están legislando en ese momento, que son los que redactan y votan, y no el contexto de una sociedad que lleva más de 214 años”, afirmó.

Asimismo, el procurador Gregorio Eljach afirmó que se debería entrar a revisar los estatutos que impiden la participación en política de funcionarios para fijar límites más claros y realistas, sin hipocresías o acciones a escondidas, por ejemplo determinando que no se pueda usar el presupuesto público para esos fines, entre otras reglas claras.

“Hay hipocresía en las normas, (…) a sincerarnos y a modernizar nuestro régimen de proteger esos valores, esos bienes, esas virtudes democráticas, pero no en la forma antigua que hemos traído en la legislación”, planteó Eljach.