Almirante que ordenó doble ataque en el Caribe, compareció en el Congreso de EE.UU.

El almirante Frank Bradley parte del Capitolio de Estados Unidos tras declarar ante el Congreso, el 4 de diciembre de 2025. FOTO: Anna Moneymaker/Getty Images

El almirante estadounidense, que ordenó un segundo ataque contra una presunta narcolancha en el Caribe para acabar con dos sobrevivientes, compareció este jueves en el Congreso, donde fue cuestionado sobre la legalidad de su decisión.

Los congresistas republicanos y demócratas evaluaron ese ataque, que podría constituir un crimen de guerra y que acabó con la vida de 11 personas a bordo de la lancha el 2 de septiembre.

El Jefe del Comando de Fuerzas de Operaciones Especiales Bradley, presentó a los congresistas a puerta cerrada el video de ese segundo ataque.

Ese video “mostró a las fuerzas militares estadounidenses atacando a marinos naufragados”, denunció el representante demócrata Jim Himes, miembro del comité de Inteligencia, a periodistas.

Es “una de las cosas más perturbadoras que he visto en toda mi carrera como servidor público”, añadió.

Lea también: Trump afirmó que publicará el segundo vídeo del polémico ataque contra supuesta narcolancha

La audiencia se produjo a solicitud de republicanos, que ostentan la mayoría en ambas cámaras del Congreso, y de la oposición demócrata.

El primer misil destruyó la embarcación, y luego un segundo misil mató a dos sobrevivientes, unos hechos reconocidos por la Casa Blanca.

Los dos sobrevivientes eran “tipos malos”, dijo el representante demócrata. Pero el video muestra “a dos individuos claramente desesperados, sin medios para desplazarse, con una embarcación destruida, que fueron asesinados por Estados Unidos”, añadió.

Fue un “ataque legal” defendió, en cambio, el senador republicano Tom Cotton, presidente del comité selecto de inteligencia, también a reporteros.

Ese doble impacto, en el primer ataque de Estados Unidos contra lanchas en el Caribe, ha causado polémica dentro y fuera de Washington.

Le puede interesar: Zelenski anunció la dimisión de su jefe de gabinete, Andriy Yermak

Opositores demócratas y organizaciones de defensa de los derechos humanos acusan al Pentágono de haber cometido un crimen de guerra al matar en el agua a dos sobrevivientes.

Un representante republicano, Don Bacon, declaró a la emisora CNN que “esas dos personas estaban intentando sobrevivir y nuestras reglas de combate no nos permiten matar a sobrevivientes”.

“Este tipo de videos han sido publicados durante 25 años. Todos hemos visto videos de ataques con drones o desde helicópteros contra grupos terroristas en Afganistán, o Siria, o Irak”, declaró Cotton, para quien “el 2 de septiembre no hubo ningún cambio de protocolo”.

El presidente Donald Trump declaró a los cárteles narcotraficantes que operan en América Latina grupos terroristas al inicio de su segundo mandato.

Escuche W Radio en vivo: