Hermana y mamá de Falcao García fueron víctimas de intento de robo en Chía

Por medio de sus redes sociales, Michelle García Zárate, hermana del futbolista Falcao García, confirmó que junto con su mamá fueron víctimas de un intento de hurto en el municipio de Chía.

“A mi mamá y a mí, literal hace 3 días, intentaron atracarnos con pistola en mano”, dijo la joven en sus redes.

Mi mamá vive en Chía y salimos a eso de las 5:50 p. m. e íbamos en una avenida principal donde había tráfico y tuvimos que detenernos. Yo soy muy analítica y estoy revisando a los alrededores siempre. Vi a un señor que estaba como en la avenida esperando un bus, pero muy sobre la avenida. Tenía las manos como raras. Pasa una moto y el tipo le saca una pistola. La moto sigue y el hombre se acerca y nos apunta con el arma“.

Y agregó, “en un momento se despejó todo, yo acelero y viene como una moto que iba a atropellar al ladrón. Entonces el hombre retrocede y pudimos escapar”

Finalmente, Michelle hizo un llamado a la ciudadanía para que tengan cuidado en las calles.

“Por favor, cuídense. Estén muy pendientes de sus alrededores. No salgan solos, intenten no llevar cosas de valor y oren mucho. La protección de Dios es real”, concluyó.

