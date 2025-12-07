La entrenadora Mía Wellness explicó cómo evitar la inflamación y al abdomen abultado
Este domingo habló en los micrófonos de W Fin De Semana, con Catalina Maya, la reconocida entrenadora y creadora de contenido ‘Mia Wellness’, quien habló sobre la importancia de mantener un estilo de vida saludable.
La entrenadora Mía Wellness explicó cómo decirle adiós a la inflamación y al abdomen abultado
Mujer mirando la hora y haciendo ejercicio físico (Fotos vía Getty images)
Mia Wellness es una creadora de contenido dedicada al bienestar corporal con una enorme influencia en el país, en su caso, se ha popularizado por promover los hipopresivos, la conciencia abdominal y las técnicas de respiración.
En su entrevista, Wellness explicó que, a pesar de las costumbres, diciembre no tiene que ser siempre el problema en cuanto a temas de alimentación y ejercicio. En las técnicas que ella promueve, como los hipopresivos y la respiración, habría un beneficio.
“Muchísima de esa barriguita viene de la mala postura”, dijo, y explicó cómo los ejercicios tradicionales aumentan la presión intrabdominal, abultan el vientre e incluso afectan el piso pélvico, algo que hombres y mujeres necesitan trabajar.
Escuche la entrevista completa a continuación:
