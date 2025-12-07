Venezuela dice que “el enemigo no descansa” y pide a trabajadores petroleros estar alerta

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió a trabajadores de la industria petrolera estar “muy alerta” al afirmar que “el enemigo no descansa”, una solicitud que hizo en medio de las tensiones por el despliegue aeronaval en el mar Caribe por parte de EE.UU., país al que acusa de querer apropiarse de los recursos energéticos venezolanos.

“Nosotros no vamos a traicionar la soberanía de Venezuela. Esta es la hora de los valientes y las valientes. Vamos a resolver esta disputa en paz”, dijo Rodríguez en un video publicado este domingo en su cuenta de Telegram, desde la sede de Petrocedeño, en el estado Anzoátegui (noreste), donde se procesa petróleo pesado.

En este contexto, afirmó que “los que quieren la guerra” van a “salir derrotados” y Venezuela “va a seguir en paz” y en su “proceso de recuperación económica”.

La también ministra de Hidrocarburos se dirigió a los trabajadores de la petroquímica Pequiven y les encomendó el desarrollo de Venezuela en un momento en el que, subrayó, Venezuela “está acosada, amenazada” por sus recursos energéticos y naturales, según un vídeo publicado el sábado en su Telegram.

“Es la hora de defender y de no postergar para el futuro esta disputa de los recursos energéticos de Venezuela. Si hay algo que tenemos que dejarles a nuestros hijos, a nuestras hijas, es la herencia de un país libre, independiente y soberano. Jamás colonia energética de ninguna potencia extranjera”, concluyó Rodríguez.

Desde agosto, Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el mar Caribe, justificado como parte de su combate al narcotráfico, pero que Venezuela interpreta como un intento de propiciar un cambio de régimen para así imponer “Gobiernos títeres” que otorguen beneficios energéticos venezolanos al país norteamericano.

