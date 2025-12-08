The Prodigiez: la dupla que lleva el afrobeat colombiano de la montaña al mundo

En su visita a W Radio, J Cortés y YoungCrunky entraron al estudio con la confianza de quienes ya se sienten en casa. “Bogotá es como nuestra segunda casa”, dijo YoungCrunky apenas empezó la conversación. Entre risas, contaron cómo su proyecto ha evolucionado desde Medellín una ciudad más asociada al reguetón que al afrobeat, hasta convertirse en una referencia creciente del género.

La historia de esta dupla no nació de un día para otro. Su unión creativa se construyó sobre afinidades profundas: gustos musicales similares, respeto mutuo y un proceso de trabajo que se fue puliendo con los años. J Cortés lo explica con claridad: cada uno sabe qué rol asumir y en qué momento complementar al otro. En esa dinámica, él lleva la visión rítmica y encabeza la construcción de los beats, mientras YoungCrunky se enfoca en el piano, las melodías, la grabación de voces y la mezcla.

El proceso creativo para ellos es casi un ritual. Todo arranca con el artista: conectar, escuchar sus ideas, permitir que fluyan tarareos, melismas y ocurrencias espontáneas en el estudio. J Cortés describe ese momento como “un parche”: un espacio donde la lluvia de ideas convive con risas, comida y complicidades sonoras que terminan dándole forma a la canción. YoungCrunky complementa esa visión recordando que la clave está en saber qué aportar y qué dejar fuera, siempre respetando la esencia del artista invitado.

Ese método fue determinante para Flaka, el junte que los consolidó en la conversación nacional. Coordinar varios artistas nunca es sencillo, pero J Cortés y YoungCrunky partieron de un principio innegociable: tener una gran canción. Desde ahí, el reto fue lograr que cada invitado se sintiera cómodo explorando un ritmo distinto y negociar —a veces durante días— las diferencias naturales entre estilos y formas de trabajo. El resultado ya es conocido: Flaka se convirtió en un éxito que suena en Bogotá, en la Costa, en Medellín y en cualquier pista donde el afrobeat encuentra espacio.

Aunque Medellín es la capital del reguetón, la dupla siente que el público paisa se está abriendo cada vez más al afrobeat. En Bogotá, la recepción ha sido inmediata: la ciudad siempre ha tenido una conexión con la música costeña y los ritmos caribeños. Allí también han encontrado un circuito nocturno ideal para su propuesta. “Siempre que llegamos vamos pa’ Cacao Blunt”, cuentan. No solo como asistentes: también como DJs, un rol que pocos conocían y que para ellos es una extensión natural de su amor por animar fiestas, un gusto que empezó en las viejas minitecas.

Ese doble rol de productores en estudio y DJs en tarim, les ha permitido medir el impacto real de su música. “La acogida es increíble, se las saben todas”, dice J Cortés, entre sorprendido y orgulloso. Sus presentaciones funcionan como puente: la gente los reconoce por sus producciones, pero descubre en vivo su energía, su lectura de la pista y el sello sonoro que los distingue.

¿Y qué viene ahora? YoungCrunky lo tiene claro: más premios, más colaboraciones y un volumen de música que sorprenderá en 2026. Sueñan con una nominación al Grammy (ojalá por Flaka) y adelantan una sorpresa inmediata: un junte inesperado con Jowell y Randy, quienes se enamoraron de un tema que la dupla no tenía en el radar.

Escuche W Radio en vivo: