Cancelaron la rueda de prensa con María Corina Machado en el Instituto Nobel de Oslo

La conferencia de prensa prevista este martes en Oslo con la opositora venezolana y ganadora del Nobel de la Paz, María Corina Machado, fue definitivamente anulada, dijo a la AFP el Instituto Nobel en la capital noruega.

La rueda de prensa que la opositora venezolana María Corona Machado tenía previsto dar este martes en el Instituto Nobel de Oslo, la víspera de recibir el premio de la Paz, ha sido cancelada y no se puede en estos momentos prever cómo y cuándo la exdiputada llegará a la capital noruega, dijo la organización.

La conferencia de prensa “no tendrá lugar hoy”, dijo el portavoz del Instituto Nobel de Noruega, Erik Aasheim.

“La propia María Corina Machado ha declarado en entrevistas lo complicado que será el viaje a Oslo. Por lo tanto, en este momento no podemos proporcionar más información sobre cuándo y cómo llegará para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz”, que se celebrará este miércoles.

La rueda de prensa, que inicialmente iba a tener lugar a las 12.00 GMT de este martes, fue primero pospuesta sin nueva hora prevista.

Finalmente, ante las dificultades de la líder opositora para llegar a la capital noruega, el evento ha sido cancelado.

La propia Machado, que vive en paradero desconocido en Venezuela, había confirmado hace unos días al Instituto Nobel que viajaría a la capital noruega para recibir el premio.

Le puede interesar: Aplazan la conferencia de prensa de María Corina Machado en el Instituto Nobel de Oslo

Este mismo martes, su hermana, Clara Machado Parisca, dijo en una entrevista desde Oslo con la emisora colombiana Blu Radio que la intención de la premio Nobel es “estar aquí con nosotros” y por eso la están esperando “con fe de que va a llegar muy pronto”.

Escuche W Radio en vivo aquí: