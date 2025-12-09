El ELN se atribuyó ola de atentados del pasado fin de semana en Norte de Santander

Norte de Santander

Horas después de perpetrada esta ola de atentados en Cúcuta y Villa del Rosario, en Norte de Santander, el pasado sábado 6 de diciembre, el Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN se atribuyó estás acciones violentas que dejó como saldo dos uniformados de la policía muertos y seis personas heridas, entre ellos dos uniformados más y cuatro civiles.

“Es lamentable precisamente por la época, es lamentable porque desde la gobernación y todas las autoridades lo que queremos nosotros es que haya una navidad tranquila, que haya una tregua entre estos grupos al margen de la ley. Inmediatamente después de cometido el hecho, se lo atribuyó un grupo al margen de la ley que fue el ELN y en ese caso están adelantándose las investigaciones en este momento”, explicó el secretario de seguridad del departamento, George Quintero.

Las autoridades ofrecieron 150 millones de recompensa para quien brinde información clave que permita dar con la captura de los responsables de estas acciones violentas, así como el refuerzo de 304 uniformados de la policía para Norte de Santander, de los cuales 124 son para la zona de frontera.

Recordemos también que, dentro de esta acción violenta, el gimnasta olímpico Jossimar Calvo, junto a su esposa, se vieron afectados. En las últimas horas, él dio un parte de tranquilidad a todos sus seguidores en las redes sociales: “Afortunadamente todo quedó en daños materiales, y eso es una enorme bendición. Dios nos protegió, nos cubrió y nos guardó en medio de una situación que pudo haber sido peor”.