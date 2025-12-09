JEP imputa a los generales Rito Alejo del Río e Iván Ramírez Quintero por el genocidio de la UP

La Jurisdicción Especial de Paz imputó como máximos responsables a altos mandos de la Fuerza Pública por el genocidio de la Unión Patriótica, ocurrido entre 1984 y 2007.

Entre los imputados se encuentran los generales (r) Iván Ramírez Quintero y Rito Alejo del Río; el coronel (r) Jorge Luis Mejía; y los tenientes coroneles (r) Eduardo León Figueroa y Manuel José Pérez. Según la Justicia Transicional, estos altos mandos “contribuyeron a la destrucción del partido político”.

La magistrada Catalina Díaz señaló que la Sala de Reconocimiento calificó el ataque sistemático contra la UP como genocidio e imputó responsabilidad penal en calidad de coautores a los oficiales mencionados.

Explicó que el ataque tuvo la intención deliberada de destruir a la Unión Patriótica y, por ello, el caso 06 fue renombrado oficialmente como genocidio contra el partido político Unión Patriótica.

La Sala también calificó los hechos como crímenes de guerra por homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad, entre ellos exterminio, deportación, traslados forzosos de población y otros actos inhumanos.

La JEP estableció que este genocidio dejó al menos 8.924 víctimas, de las cuales 5.729 fueron asesinadas o desaparecidas, y alrededor de 3.200 sufrieron atentados, desplazamiento forzado, exilio, tortura, detenciones arbitrarias, judicializaciones infundadas y violencia sexual.

Según Díaz, el ataque estuvo dirigido a todos los niveles del partido, afectando a militantes de base, dirigentes regionales y líderes nacionales.

Así se anunció la imputación:

