El grupo que más se ha expandido es el Clan del Golfo: defensora del Pueblo, Iris Marín

La defensora del Pueblo, Iris Marín, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca de su labor, la cual mencionó es “ingrata”, pero también para dar una ‘radiografía’ de los grupos militares en Colombia.

“Es muy ingrato sobre todo porque a veces sentimos que la voz de la Defensoría se escucha, pero no tiene el efecto necesario para la gente. Entonces, muchas veces no hay respuesta por parte de las instituciones y no se ve traducido en el beneficio de la gente”, indicó.

Expansión de los grupos militares en Colombia

Marín aseguró que “el grupo que más se ha expandido es el Clan del Golfo”, según las alertas tempranas.

Asimismo, destacó que, aunque todas las disidencias sumadas (las de ‘Mordisco’, las de ‘Calarcá’, las de la Segunda Marquetalia) tienen mayor presencia en diferentes regiones de Colombia, no son un grupo único.

Desaparición de niña de 3 años en La Guajira

La defensora del Pueblo también se refirió al caso que estremeció a Colombia: la desaparición de una niña de 3 años que posteriormente fue hallada sin vida en La Guajira.

“Hemos acompañado a la familia de la niña que desapareció el 10 de diciembre. El jueves por la noche fue ubicada por la comunidad, la encontraron en condiciones preocupantes, en una tela”, comentó.

“El responsable sería un menor de edad migrante, quien habría asesinado a la niña. La comunidad habría decidido, con interferencia de Conquistadores de la Sierra, no entregarlo a la Policía, sino al grupo armado. El grupo habría decidido a torturarlo y asesinarlo”, agregó.

