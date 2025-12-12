La Navidad en Boyacá se vivirá desde hoy con el Tren de la Vida y la Esperanza

Tunja

Boyacá se prepara para vivir desde hoy la Navidad a bordo del Tren de la Vida y la Esperanza que recorrerá los municipios de Nobsa - Paz del Río - Corrales.

“Oficialmente inicia nuestro tren navideño, el Tren de la Vida y la Esperanza que estará recorriendo los municipios de Nobsa, Paz de Río y Corrales, tres rutas diferentes, horarios para todos los gustos. Esta será una experiencia única, el tren ha tenido mucha acogida y montar en tren es una experiencia que de verdad vale la pena vivir”, señaló Catalina Devia, directora de la Fundación Paz del Río.

Los hermosos paisajes que adornan el recorrido del Tren de la Vida y la Esperanza entre Nobsa y Corrales son el gran atractivo turístico en esta época de Navidad.

“Este es uno de los atractivos más importantes que tiene Boyacá en este periodo, en estas fiestas, los paisajes, sus municipios iluminados. No ha empezado el recorrido y yo creo que ya vamos por el 70% de ocupación, así que es un buen momento para comprar los tickets. Iniciamos hoy 12 de diciembre y vamos de corrido hasta el 11 de enero, sólo descansamos el 25 de diciembre y el 1 de enero y vamos a tener tres rutas, vamos a tener recorridos desde las 4:00 de la tarde. Hay un recorrido que inicia a 7:00 de la noche y terminamos a las 10:30 p.m. Tenemos como destino el municipio de Corrales, nuestro municipio Luz y también el municipio de Paz de Río, que este año se prepara para recibir a todos los turistas, municipio minero, un municipio hermosísimo que vale la pena recorrer y bueno este recorrido es el recorrido completo, nuestro circuito completo, martes y viernes vamos a estar recorriendo Nobsa, Corrales y Paz de Río, todos los demás días Nobsa - Corrales y ahí regreso”, agregó Devia.

Además del recorrido, los turistas podrán disfrutar y adquirir productos del departamento en la Tienda Paz del Río.

“La Tienda Paz del Río es un espacio muy acogedor, un espacio en el que recogemos más de 50 emprendimientos locales, emprendimientos impulsados y apoyados por la empresa Acerías Paz del Río y mostramos a todos nuestros turistas y locales los mejores productos y servicios de nuestros emprendedores. La tienda Paz del Río va a estar también del 12 de diciembre al 11 de enero de 2026 en la Estación de Nazaret ofreciendo diferentes muestras artesanales, culturales, gastronómicas”, indicó.

Las entradas para disfrutar del Tren de la Vida y la Esperanza están disponibles en línea en la página www.ticketsgip.com o al 311 552 91 60. También se tendrá taquilla física en la Estación del Tren del barrio Nazaret (Nobsa).

“Tenemos precios para todos, tenemos precios desde los 40 mil pesos, tenemos dos vagones, un vagón de lujo, vagones remanufacturados en Boyacá, en Acerías Paz del Río, cojinería de lujo, aire acondicionado, baño, esos vagones que tienen un precio especial y tenemos nuestro vagón tradicional que durante muchos años ha transportado a todas las personas de nuestra comunidad. Son precios que van desde los 40 mil pesos hasta los 55 mil pesos, ida y regreso, cada recorrido tiene un precio diferente”, enfatizó la directora de la Fundación.