UT La Mojana respondió a denuncias de Angie Rodríguez por nulos avances en ejecución presupuestal

Luego de las denuncias que hizo Angie Rodríguez, directora del Dapre, sobre presuntas irregularidades en la contratación en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), se conoció que la Unión Temporal La Mojana es una de ellas.

Por eso, W Fin De Semana conversó con Jorge Alberto Zabala, representante de la UT La Mojana, y respondió al informe que presentó Rodríguez y que señaló que no hay ningún avance en ejecución presupuestal en esa región del país.

“Efectivamente, esa es una información cierta. El contrato tiene 0% de ejecución presupuestal. No obstante, llevamos aproximadamente 10 meses de ejecución. A la fecha el contratista no ha presentado una factura de cobro. Es decir, el contratista no ha cobrado un peso en este contrato”, explicó.

De esta manera, señaló que ellos solo son una parte en la ecuación, pues destacó que el Fondo Adaptación es el contratante y además tienen un interventor.

“Lo que nosotros hemos hecho es atender nuestras obligaciones conforme a lo que nos dicta el contrato. Sin embargo, esto debe tener una reacción de parte de la entidad contratante y de parte del interventor”, explicó.

Asimismo, destacó que el contratante ha presentado sus entregables y ha realizado sus actividades conforme a lo que el contrato determina y a lo que los instrumentos de planificación establecen.

“Para nosotros poder facturar es necesario que se surtan unos procedimientos y estos procedimientos no han terminado. Pero en este momento se encuentran en poder de la interventoría que debe terminar de avalar los productos”, sostuvo.

