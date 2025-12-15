Atentado terrorista en la vía Bucaramanga - Barrancabermeja: ELN sería el responsable

Bucaramanga

El ELN había anunciado paro armado en el Magdalena Medio y en la madrugada de este lunes 15 de diciembre se presentó un atentado terrorista en el peaje La Lizama, en la vía que comunica a Bucaramanga con Barrancabermeja.

No nos dejaremos amenazar: Petro ordenó a FF.MM. y Policía atacar a ELN tras anuncio de paro armado

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, confirmó a través de su cuenta de X que fue un atentado terrorista que habría sido cometido por parte de este grupo al margen de la ley.

“Rechazo total al atentado terrorista cometido presuntamente por bandidos del ELN en el peaje la Lizama, vía Barrancabermeja, lamentamos las heridas causadas a una funcionaria y pedimos a la Fuerza Pública realizar las operaciones necesarias para que los Santandereanos puedan sentirse seguros”, indicó el mandatario de los santandereanos.

Tras el anuncio de este grupo al margen de la ley de incluir al Magdalena Medio en el paro armado, las autoridades anunciaron un consejo de seguridad extraordinario para que se garantice la tranquilidad de la población en Barrancabermeja y Puerto Wilches.