“Estamos determinando quién dio la orden”: procurador tras escándalo de Carlos Ramón González

Gregorio Eljach y captura de pantalla de video exclusivo W Radio. Fotos: (Colprensa - Catalina Olaya) / W Radio

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, confirmó, como lo anticipó La W, la apertura de una indagación por el escándalo revelado por W Radio en el que Carlos Ramón González estuvo en una parranda vallenata organizada por la Cancillería, mientras está prófugo y sin darle la cara a la justicia en Colombia.

“Anoche mismo con información de medios abiertos se estableció que estando en territorios colombianos, porque las embajadas son territorios colombianos, y hay soberanía nacional, se pudo haber cometido una conducta disciplinables por parte de servidores públicos”, sentenció Gregorio Eljach.

Lea también: Procuraduría investigará fiesta de la Cancillería en donde baila el prófugo Carlos Ramón González

El jefe del Ministerio Público anunció la acción disciplinaria y además, señaló que buscarán determinar los funcionarios públicos participantes, para llegar hasta quienes dieron la orden.

“Estamos determinando quiénes estaban allí, quién invitó, quién dio la orden, quién organizó la festividad que se vio por medios abiertos, ya que el señor de marras no es funcionarios público ahora”, dijo Gregorio Eljach.

El jefe del ente de control de hecho señaló que no se descarta la suspensión provisional de funcionarios involucrados, tras revisar la información que ha sido requerida.

El procurador general asimismo sentenció que ya le remitieron un oficio a la Cancillería para que informe y entregue todos los detalles de la fiesta llevada a cabo en el Teatro Nacional Rubén Darío de Nicaragua, como lo reveló W Radio con imágenes exclusivas.

Escuche W Radio en vivo aquí: