Baja calificación crediticia de Colombia se debe a hundimiento de Ley de Financiamiento, dice Petro

Gustavo Petro, presidente de la República. Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de la República / Juan Diego Cano

El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter) acerca de la decisión de la firma Fitch de rebajar la calificación crediticia de Colombia de BB+ a BB y cambiar la perspectiva de negativa a estable debido a que “persiste el déficit fiscal” que ha llevado a una alta deuda del Gobierno.

El presidente Petro aseguró que “hay que decir siempre la verdad”, pues sostuvo que “se baja la calificación de la inversión en el país porque el Congreso hundió la Ley de Financiamiento, tal como lo advertí”.

El mandatario agregó: “Nos costará más la deuda a todos los colombianos y colombianas por una irresponsabilidad desmedida de los senadores de la oposición en la Comisión Tercera. Por no ponerle impuestos a los megarricos, le encarecen la deuda a toda Colombia. Son simplemente desalmados”.

El déficit fiscal subiría a 7,5% del PIB en el año 2026, solo si no se hace una reforma tributaria; y una reforma tributaria en Colombia, para no aumentar la desigualdad social debe hacer sobre los ingresos y fortunas de los megarricos del país.



Esto fue lo que rechazó el… https://t.co/CEbOo3KFpF — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 17, 2025

Esta decisión de la calificadora significa que es más riesgoso invertir en Colombia por su capacidad para responder a las deudas, teniendo en cuenta que el país sigue gastando más de lo que le ingresa.

Según la calificadora Fitch, se ve riesgosa la renuencia de la administración de Gustavo Petro a sacrificar sus prioridades de gasto. A esto se suma que hay una rigidez para recortar el Presupuesto por gastos fijos.

De hecho, Fitch proyecta un déficit fiscal del Gobierno central del 6,5% del PIB en 2025, significativamente mayor que su proyección a finales de 2024.

La calificadora señaló que “la falta de un ancla fiscal creíble, las mayores rigideces del gasto fiscal y las posibles restricciones políticas a la hora de implementar medidas de recaudación de ingresos desafiarán las perspectivas de consolidación fiscal después de las elecciones de 2026, independientemente del resultado”.

A ello agregó que el Gobierno no le aprobó la reforma tributaria con la que esperaba recaudar $16,3 billones, con los que buscaba financiar el Presupuesto de 2026.

