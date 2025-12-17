Imputan cargos a la exsecretaria de cultura de Santander por presuntos hechos de corrupción.

Bucaramanga

Tras las denuncias del exdiputado Ferley Sierra por irregularidades en contratos celebrados con entre la secretaria de cultura y turismo de Santander y artistas del departamento, la fiscalía imputó a Mery Luz Hernández, quien fungía como jefe de esta cartera y tres funcionarios más.

De acuerdo a la Fiscalía, los judicializados deberán responder por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros, falsedad material en documento público, peculado apropiación a favor de terceros y falsedad personal.

“Fue un robo supremo y absolutamente descarado y es un buen mensaje para ellos, para los artistas porque finalmente fue por ellos que se hizo esta denuncia, pero también para recuperar un poco la esperanza en el sistema judicial colombiano y esperemos que no se quede solo en la imputación y se llegue pronto a las condenas", indicó el exdiputado Sierra.

De acuerdo al ente investigador, las personas que fueron procesadas le hicieron firmar cuentas de cobro en blanco a los artistas, quienes recibían solo entre 100.000 y 400.000 pesos, a pesar de que los documentos eran legalizados con cifras cercanas a los 4 millones de pesos.