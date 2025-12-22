Más de 10 locales comerciales afectados por incendio en el centro de Bucaramanga

Bucaramanga

En plena temporada navideña se presentó un voraz incendio en el centro de Bucaramanga que dejó pérdidas en más de 10 locales comerciales que se dedican a la venta de textiles. La conflagración se habría generado por un corto circuito en uno de los establecimientos y rápidamente se expandió el fuego por los cercanos.

El cuerpo de bomberos de Bucaramanga atendió la emergencia con tres máquinas contra incendio tras ser notificados de la situación que se estaba presentado. El teniendo Edgar Ochoa, comandante del cuerpo de bomberos indicó que al momento de llegar había una gran cantidad de humo.

“Había un humo generalizado y debimos buscar local por local para ver en donde se había generado el incendio. El humo y el polvo extintor que se utilizó afectó a varias personas y afectó a varios locales”, señaló Ochoa, de Bomberos de Bucaramanga.

Una vez identificado el origen de las llamas en uno de los establecimientos, el fuego fue controlado; sin embargo, el humo y el polvo químico del extintor utilizado afectaron a varias personas y a múltiples locales comerciales. De acuerdo con el reporte oficial, fue necesario retirar prenda por prenda para lograr la completa extinción del fuego, debido a que la mayoría de negocios almacenaban mercancía textil.