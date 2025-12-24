Países en donde NO se celebra Navidad en el 2025: conozca el extenso listado
Son decenas de países los que no celebran la Navidad, ya sea por temas religiosos, políticos o culturales.
La Navidad es una de las épocas más importantes del año en Colombia y en muchos países del mundo, principalmente en donde las religiones católica y cristiana son dominantes.
Esta festividad conmemora el nacimiento de Jesucristo y se celebra cada 25 de diciembre, dando cabida a reuniones familiares, momentos de esparcimiento y reflexión.
En Colombia, las tradiciones previo a la Navidad consiste en realizar novenas en nueve días, del 16 al 24 de diciembre. Además, para la Noche Buena también se suelen cocinar platos poco usuales durante todo el año, resaltando la importancia de esta tradición entre la población.
A pesar de que es algo aceptado y arraigado en los países occidentales y de religión cristiana, hay naciones en donde no se celebra la Navidad.
¿En qué países no se celebra la Navidad?
Hay varias razones por las que la Navidad no se celebra en otros lugares del mundo, ya sea por temas religiosos, políticos o culturales.
Países musulmanes no celebran Navidad
Navidad no es celebrada en los países musulmanes, donde el islam es la religión predominante, por lo que es una festividad prohibida:
- Arabia Saudita
- Emiratos Árabes Unidos
- Somalia
- Tayikistán
- Irán
- Yemen
- Pakistán
- Sudán
- Libia
- Argelia
- Marruecos
- Túnez
- Bangladés
- Níger
- Maldivas
- Qatar
- Kuwait
- Omán
Países NO musulmanes que no celebran Navidad
En estas naciones no se celebra la Navidad, no por creen religiosa o porque esté prohibida, sino por temas culturales, no siendo tomada como una fecha de tradición.
- Corea del Norte
- China
- Taiwán
- Vietnam
- Laos
- Nepal
- Bután
- Mongolia
- Camboya
- Israel
- Tailandia
Otros países que no celebran la Navidad
- Japón
- Myanmar
- India
- Sri Lanka
- Turkmenistán
- Uzbekistán
- Kazajistán
- Azerbaiyán
- Armenia: sí celebra la Navidad, pero el 6 de enero.
- Georgia
- Papúa Nueva Guinea
- Etiopía: sí celebra la Navidad, pero el 7 de enero.
