Países en donde NO se celebra Navidad en el 2025: conozca el extenso listado

La Navidad es una de las épocas más importantes del año en Colombia y en muchos países del mundo, principalmente en donde las religiones católica y cristiana son dominantes.

Esta festividad conmemora el nacimiento de Jesucristo y se celebra cada 25 de diciembre, dando cabida a reuniones familiares, momentos de esparcimiento y reflexión.

En Colombia, las tradiciones previo a la Navidad consiste en realizar novenas en nueve días, del 16 al 24 de diciembre. Además, para la Noche Buena también se suelen cocinar platos poco usuales durante todo el año, resaltando la importancia de esta tradición entre la población.

A pesar de que es algo aceptado y arraigado en los países occidentales y de religión cristiana, hay naciones en donde no se celebra la Navidad.

¿En qué países no se celebra la Navidad?

Hay varias razones por las que la Navidad no se celebra en otros lugares del mundo, ya sea por temas religiosos, políticos o culturales.

Países musulmanes no celebran Navidad

Navidad no es celebrada en los países musulmanes, donde el islam es la religión predominante, por lo que es una festividad prohibida:

Arabia Saudita

Emiratos Árabes Unidos

Somalia

Tayikistán

Irán

Yemen

Pakistán

Sudán

Libia

Argelia

Marruecos

Túnez

Bangladés

Níger

Maldivas

Qatar

Kuwait

Omán

Países NO musulmanes que no celebran Navidad

En estas naciones no se celebra la Navidad, no por creen religiosa o porque esté prohibida, sino por temas culturales, no siendo tomada como una fecha de tradición.

Corea del Norte

China

Taiwán

Vietnam

Laos

Nepal

Bután

Mongolia

Camboya

Israel

Tailandia

Otros países que no celebran la Navidad

Japón

Myanmar

India

Sri Lanka

Turkmenistán

Uzbekistán

Kazajistán

Azerbaiyán

Armenia: sí celebra la Navidad, pero el 6 de enero.

Georgia

Papúa Nueva Guinea

Etiopía: sí celebra la Navidad, pero el 7 de enero.

