Se suspende el ‘pico y placa’ para taxis durante la temporada alta en Santa Marta

La decisión quedó establecida mediante el Decreto No. 541, expedido el 23 de diciembre de 2025, el cual autoriza la operación sin limitaciones de todo el parque automotor de taxis desde el 24 de diciembre y hasta el 10 de enero de 2026.

Según explicó la administración distrital, la directriz del alcalde Carlos Pinedo Cuello busca garantizar una prestación eficiente del servicio de transporte público y facilitar la movilidad tanto de residentes como de turistas que visitan la ciudad durante esta época del año.

Con la suspensión temporal, los taxis quedan exentos de la restricción contemplada en el Decreto 034 del 22 de febrero de 2022, que regula el ‘pico y placa’ en el Distrito. No obstante, la Alcaldía precisó que la medida se reanudará de forma automática a partir del 13 de enero de 2026, bajo las condiciones originalmente establecidas.

De acuerdo con estimaciones del gremio hotelero afiliado a Cotelco Magdalena, durante los meses de diciembre y enero Santa Marta podría recibir más de un millón de visitantes, lo que incrementa de manera significativa la necesidad de transporte en la ciudad.

Finalmente, la Secretaría de Movilidad Multimodal Sostenible reiteró el llamado a los conductores de taxis para que respeten las normas de tránsito, los límites de velocidad y adopten una conducción responsable, con el fin de garantizar la seguridad vial y prevenir accidentes durante la temporada turística.