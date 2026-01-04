¿Cómo retirar las cesantías por NEQUI? Únicos fondos autorizados y cómo solicitar dinero

El ahorro de las cesantías se ha consolidado como el respaldo financiero más importante para los trabajadores colombianos ante contingencias laborales o proyectos de vida. En respuesta a la necesidad de inmediatez y digitalización, Colfondos ha integrado plataformas como Nequi para que sus afiliados gestionen sus recursos de manera eficiente

La transformación de los servicios pensionales busca eliminar las barreras físicas y los trámites presenciales que históricamente retrasaban el acceso al dinero.

Actualmente, los usuarios pueden gestionar sus solicitudes desde la Zona Transaccional del portal de Colfondos, seleccionando canales de pago ágiles como Nequi o Daviplata.

Este avance no solo representa una mejora en la experiencia del usuario, sino que también responde a una realidad donde la bancarización digital es la norma para personas entre los 25 y 55 años.

Al realizar la transferencia por estos medios, el proceso se simplifica significativamente, permitiendo que el trabajador disponga de su capital para los fines que la ley permite.

Motivos autorizados para el retiro

Es fundamental recordar que las cesantías no son un ahorro de libre disposición inmediata para cualquier gasto corriente. Existen categorías específicas bajo las cuales se puede solicitar el dinero, ya sea de forma parcial o total.

Los casos establecidos por la normativa vigente para el uso de estos recursos son los siguientes:

Vivienda: Según el Decreto 2076 de 1967, se permite el retiro para compra de casa, pago de impuesto predial o remodelación.

Según el Decreto 2076 de 1967, se permite el retiro para compra de casa, pago de impuesto predial o remodelación. Educación: Destinado al pago de matrículas de educación superior. Es importante notar que, para este trámite específico en la plataforma, el horario de solicitud está restringido de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. .

Destinado al pago de matrículas de educación superior. Es importante notar que, para este trámite específico en la plataforma, el horario de solicitud está restringido de . Terminación de contrato: Esta es la finalidad principal de las cesantías: servir de auxilio cuando el trabajador queda desempleado.

Esta es la finalidad principal de las cesantías: servir de auxilio cuando el trabajador queda desempleado. Otros retiros: Contemplados por la ley según necesidades puntuales que el afiliado debe consultar.

¿Cómo realizar la solicitud paso a paso?

El sistema digital de Colfondos guía al afiliado a través de una ruta de cinco etapas para garantizar que la información sea correcta y el pago sea exitoso. Una vez el usuario acepta el tratamiento de sus datos personales, el proceso sigue este orden:

Motivo del retiro: Selección de la causa legal (vivienda, educación, etc.). Datos del afiliado: Verificación de la identidad del solicitante. Datos del empleador: Información sobre la empresa o entidad que realizó los aportes. Información del retiro: Aquí es donde el usuario debe elegir la transferencia hacia su cuenta de Nequi. Inicio de la solicitud: Confirmación final para procesar el trámite.

Una vez completada la solicitud, el tiempo estimado para que el retiro se haga efectivo oscila entre 1 y 5 días hábiles a través de cualquiera de los canales habilitados. Esta rapidez es crucial para quienes requieren cubrir obligaciones educativas o de vivienda con urgencia.

Para brindar soporte adicional, la entidad cuenta con diversos puntos de contacto, incluyendo líneas de atención en ciudades principales como Bogotá, Medellín y Cali, además de un asistente virtual denominado “Franco” y atención vía WhatsApp.

El acceso a las cesantías a través de billeteras digitales marca un hito en la gestión de las prestaciones sociales, devolviendo al trabajador el control sobre su ahorro de una forma segura y plenamente respaldada por el marco legal colombiano.

Escuche W Radio en vivo: