¿Es mujer y cumple estos requisitos? Colpensiones inició reducción de 50 semanas para 2026

El sistema pensional en Colombia se encamina hacia una transformación que busca disminuir las brechas de género históricas en el acceso a la jubilación.

A partir del 1 de enero de 2026, la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) pondrá en marcha un ajuste en los requisitos para las mujeres, permitiéndoles acceder a la pensión de vejez con una menor carga de semanas cotizadas.

Esta medida responde a la necesidad de un sistema más equitativo, reconociendo el papel fundamental de la mujer en el desarrollo del país y el cuidado de las familias.

La transición no será inmediata, sino que se aplicará de forma progresiva. Según explicó Jaime Dussán Calderón, presidente de Colpensiones, la meta es alcanzar un umbral de 1.000 semanas de cotización para el año 2036. El proceso iniciará en 2026, año en el que el requisito bajará de las actuales 1.300 semanas a 1.250.

Este descenso se mantendrá con un ritmo constante:

Año 2026: El requisito se sitúa en 1.250 semanas.

El requisito se sitúa en 1.250 semanas. Reducción anual: Se restarán 50 semanas cada año de forma sucesiva.

Se restarán 50 semanas cada año de forma sucesiva. Meta final (2036): La cotización mínima se estabilizará en 1.000 semanas.

Beneficios por maternidad y cuidados

Además de la reducción general, la normativa introduce un incentivo para las madres, reconociendo el tiempo dedicado a la crianza. Las mujeres que alcancen la edad de jubilación pero no completen las semanas requeridas podrán reducir su exigencia en 50 semanas por cada hijo, con un límite máximo de tres hijos (equivalente a 150 semanas menos).

Este beneficio es aplicable una vez se haya agotado el sistema de equivalencias, el cual permite convertir ahorros previos en semanas de cotización.

En el marco de la Ley 2381 de 2024, Colpensiones ha habilitado un periodo especial para que miles de personas cambien de régimen pensional sin necesidad de procesos judiciales.

Este está dirigido a quienes están bajo el régimen de transición y deseen moverse de un fondo privado a la entidad pública o viceversa.

Para aprovechar esta ventana, que cierra definitivamente el 16 de julio de 2026, se deben cumplir las siguientes condiciones:

Mujeres: Tener 47 años o más y un mínimo de 750 semanas cotizadas.

Tener 47 años o más y un mínimo de 750 semanas cotizadas. Hombres: Tener 52 años o más y al menos 900 semanas registradas.

Tener 52 años o más y al menos 900 semanas registradas. Asesoría: Es obligatorio realizar la “doble asesoría” para garantizar una decisión El impacto de estos cambios es masivo. Durante el año 2025, cerca de 150.000 ciudadanos realizaron su traslado al régimen de prima media.

Aunque se estima que más de 17 millones de afiliados en fondos privados podrían evaluar su situación. Colpensiones también se prepara para implementar el nuevo Código Procesal del Trabajo desde abril de 2026, buscando agilizar los trámites y fortalecer la justicia laboral a través de la tecnología.

Para quienes no logren cumplir los requisitos totales, el sistema ofrece alternativas como la Renta Vitalicia, con subsidios estatales del 30% para mujeres con entre 300 y 999 semanas, asegurando que la vejez digna sea un derecho accesible para todos los sectores de la población.

