Inteligencia alerta que ELN buscaría fortalecerse con eventual proceso de paz tras caída de Maduro

Información de inteligencia, conocida por W Radio advierte que cabecillas de estructuras criminales que hoy se refugian en Venezuela estarían evaluando acercamientos con el Gobierno Nacional para un eventual proceso de paz, como estrategia para reorganizarse y fortalecerse ante el aumento de la presión militar en la región.

De acuerdo con las fuentes, este escenario se activa tras el inusual despliegue de tropas, aeronaves y portaviones de Estados Unidos en aguas del Caribe, lo que habría llevado a jefes de los Frentes de Guerra Oriental y Nororiental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a considerar su retorno parcial a Colombia. La lectura interna de estas estructuras es que una eventual llegada de Fuerzas Especiales estadounidenses a territorio venezolano reduciría las condiciones de seguridad, movilidad y comodidades de las que hoy gozan.

En ese contexto, inteligencia ha identificado movimientos de cabecillas que “flotan” entre Venezuela y zonas estratégicas, como el Catatumbo, entre ellos alias Silvana Guerrero, Ricardo, Parmenio y Caballo de Guerra. En el Frente de Guerra Oriental, se ubican del otro lado de la frontera alias Pablito —con recompensa de hasta 5.000 millones de pesos— y alias Cendales, quienes cruzarían a Colombia para reorganizar redes logísticas y criminales, en medio de disputas territoriales con disidencias en Arauca, Vichada, Casanare y Boyacá.

Del Comando Central (Coce) del ELN también se tiene información sobre Eliécer Herlinto Chamorro, alias Antonio García, por quien las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 4.378 millones de pesos. Con menor capacidad de arraigo y protección en Venezuela, aparecerían, además, algunos cabecillas de la autodenominada Segunda Marquetalia, como alias Iván Márquez y Géner García Molina, conocido como Francisco Javier Builes o John 40.

Según fuentes consultadas por W Radio, el eventual retorno a Colombia implicaría para estos cabecillas perder lujos y niveles de seguridad, pero ganar visibilidad política si logran abrir la puerta a diálogos exploratorios, ceses al fuego bilaterales y eventuales alivios operacionales.