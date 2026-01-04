Manifestación en Madrid, España, se concentran en contra del gobierno de EE.UU.

En la concentración ha estado presente la secretaria general del movimiento Podemos, Ione Belarra, quien ha dado fuertes declaraciones.

“Los europeos no tienen que decirles a los venezolanos qué hacer con su país, lo que sí tiene que hacer Europa es romper relaciones con los Estados Unidos”, país al que calificó como “terrorista”.

La exministra de Derechos Sociales ha pedido además al gobierno español salirse de la OTAN.

Entre tanto la Plataforma Bolivariana de Solidaridad con Venezuela de Madrid ha difundido un comunicado en el que califica la operación militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro como un “ataque militar” y una “agresión ilegal contra la soberanía de Venezuela”.

Banderas españolas republicanas y de diferentes países de América Latina de han ondeado esta tarde frente a la Embajada mientras 15 furgones de la Policía Nacional custodiaban el edificio.