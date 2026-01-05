MinDefensa defiende cifras de droga incautada tras amenaza de Trump a Colombia

En medio de la nueva tensión diplomática que atraviesa Colombia con Estados Unidos por cuenta de la lucha contra el narcotráfico, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la Fuerza Pública, durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, ha incautado más de 2.800 toneladas de droga, equivalentes a 47.000 millones de dosis que dejaron de llegar a los consumidores en el exterior.

El pronunciamiento del jefe de la cartera de Defensa se produjo horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificara a Colombia como “un país enfermo” y asegurara que está “lleno de fábricas de cocaína”.

Las declaraciones fueron hechas a bordo del Air Force One, donde además afirmó que no descarta una posible operación militar similar a la adelantada recientemente en Venezuela, idea frente a la cual señaló que “suena bien para mí”.

Frente a estas afirmaciones, el ministro Sánchez fue enfático en señalar que Colombia sí está dando resultados concretos en la lucha contra el narcotráfico y respaldó su posición con cifras oficiales.

“Durante este Gobierno, Colombia ha incautado más de dos mil ochocientas toneladas de cocaína, que equivale a unos cuarenta y siete mil millones de dosis que dejaron de llegar a los países consumidores”, aseguró el funcionario.

Sánchez insistió en que el combate contra este flagelo no es una tarea aislada y destacó el trabajo coordinado con la comunidad internacional.

Según explicó, Colombia mantiene cooperación activa con 45 países en materia de inteligencia, una estrategia que ha permitido golpear las estructuras del narcotráfico, debilitar sus redes logísticas y frenar el envío de drogas hacia mercados internacionales.

