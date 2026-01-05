¿Quiénes son los hermanos Rodríguez en Venezuela? Trayectoria política y lo último

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró como presidenta encargada del país dos días después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses en una operación militar en Caracas y otros tres estados cercanos.

Es importante destacar que el presidente Trump desestimó a María Corina Machado para encabezar el cambio de régimen en Venezuela, cuestionando sus capacidades y, según declaraciones, perfila a Delcy Rodríguez para que lidere la transición del chavismo en el país, asegurando que no desplegará tropas si “la vicepresidenta de Maduro” hace lo que quiere EE.UU.

Rodríguez se convierte así en la primera mujer en la historia de Venezuela en encabezar el Ejecutivo, incluso de forma interina, con el respaldo del gabinete de Maduro y sus Fuerzas Militares.

¿Quiénes son Delcy y Jorge Rodríguez? Esta es su trayectoria en la política venezolana

La ahora presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, nació en Caracas el 18 de mayo de 1969, por lo que actualmente tiene 56 años.

Su llegada a la Vicepresidencia ocurrió en junio de 2018, cuando Maduro anunció su nombramiento, describiéndola como “una mujer joven, valiente, experimentada, hija de un mártir, revolucionaria y experimentada en mil batallas”.

Además, desde agosto de 2024 también es ministra de Hidrocarburos, lo que la ha convertido en una figura clave dentro del Gobierno chavista en el manejo de la economía.

También se desempeñó previamente como ministra de Economía, Finanzas y Comercio Exterior; ministra de Comunicación e Información; canciller y también como presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente.

Su primer cargo fue como ministra del Despacho de la Presidencia en 2006, bajo el mandato del fallecido Hugo Chávez.

Tras la captura de Maduro se desató una polémica en torno a Delcy Rodríguez por unos presuntos acercamientos previos con Donald Trump, surgiendo dudas sobre si la líder chavista habría negociado con la Casa Blanca su rol en la transición.

Delcy ha compartido casi toda su trayectoria en el chavismo con su hermano mayor, el diputado Jorge Rodríguez, recién reelegido como presidente de la Asamblea Nacional.

La lealtad de Jorge Rodríguez al chavismo le permitió alcanzar la Vicepresidencia de Venezuela por cuatro años. Se le reconoce como el cerebro de la propaganda política e ideología del gobierno de Maduro.

Desde 2021 ocupa la Presidencia de la Asamblea Nacional (el Congreso de Venezuela), un cargo esencial que le permite controlar buena parte del poder político.

Delcy y Jorge son reconocidos también por ser hijos de Jorge Antonio Rodríguez, un guerrillero fundador del partido revolucionario Liga Socialista en la década de 1970. El chavismo lo considera un “mártir revolucionario” que estuvo detenido por el secuestro del empresario estadounidense, William Frank Niehous, gerente general de la empresa procesadora de vidrios Owens Illinois.

¿Delcy Rodríguez liderará la transición trabajando en conjunto con Donald Trump?

El presidente Trump aseguró en rueda de prensa que Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., mantiene contacto directo con la vicepresidenta Rodríguez, exponiendo que ella misma insistió en su disposición de negociar con Washington una “agenda constructiva”.

«Estamos dispuestos a relaciones en el marco de la legalidad internacional y de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Es lo único que aceptaremos para un relacionamiento, luego de haber atentado y de haber agredido militarmente a nuestra amada nación», aseguró Delcy Rodríguez en alocución.

Jorge Rodríguez, mientras tanto, tras la captura de Maduro estuvo presente en la primera conferencia de prensa de su hermana, donde mostró señales de autonomía respecto a Donald Trump, buscando apaciguar a los seguidores de Maduro, incluidos miembros de las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares.

