Sheinbaum habló con Sánchez y Petro para acordar “posicionamiento” tras ataque a Venezuela

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que conversó con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, así como con el presidente colombiano, Gustavo Petro, para consensuar el posicionamiento conjunto que hicieron junto con otros países latinoamericanos en rechazo al ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela.

“Hablé con el presidente Petro el sábado, y hablé con el presidente Sánchez, de España. Me buscó él, hablé con él, de ahí surge este posicionamiento que hicimos conjunto que, esencialmente recupera el posicionamiento que hizo México”, afirmó Sheinbaum en su conferencia diaria.

La mandataria se refería así al comunicado conjunto emitido el domingo por los Gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, España, México y Uruguay en el que rechazaron “las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela” y mostraron su “preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos”.

Este lunes, ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, dijo este lunes que le hubiera gustado una respuesta “más dura” de la Unión Europea (UE) al ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, y llamó al “rearme moral” de los principios democráticos ante este “peligrosísimo” precedente.

En una entrevista en la cadena SER, Albares aseguró que España está liderando la posición mundial en respuesta a la operación estadounidense, refiriéndose al comunicado que suscribieron este domingo España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay y al de la UE, cuyos dos primeros párrafos, “muy claros y contundentes” sobre el respeto al derecho internacional, llevan “sello español”, según el ministro.

La conversación de Sheinbaum y Sánchez es la primera reconocida oficialmente entre ambos tras la crisis diplomática desatada en 2024 cuando la mandataria mexicana decidió no invitar a su toma de posesión al rey Felipe VI, que justificó por la falta de respuesta de Madrid a la solicitud de perdón por las “atrocidades” durante la conquista, y ante lo que el Gobierno español decidió no enviar a ningún representante en un hecho sin precedentes.

