Suiza ordenó bloquear los posibles activos de Maduro en el país alpino

El gobierno suizo ordenó el lunes bloquear “con efecto inmediato” los posibles activos en el país del depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, con el objetivo de “impedir cualquier fuga de capitales”.

“Otras personas vinculadas a él” también se ven afectadas por esta medida, pero “ningún miembro del gobierno venezolano en funciones está implicado”, indicó el gobierno en un comunicado.

“En el caso de que procedimientos judiciales posteriores revelen que estos fondos son de origen ilegal, Suiza se asegurará de que sean restituidos en beneficio de la población venezolana”, especifica el gobierno.

La orden de bloqueo de bienes patrimoniales entra en vigor “con efecto inmediato” y es válida, hasta nuevo aviso, por un período de cuatro años.

Con esta decisión, el gobierno dice que quiere “asegurarse de que los posibles valores patrimoniales adquiridos de forma ilícita no puedan salir de Suiza en la situación actual”.

