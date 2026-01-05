W Radio recorrió San Antonio, Venezuela: esperanza, calma y temor tras la captura de Maduro

W Radio recorrió las calles de San Antonio del Táchira y se convirtió en el único medio en ingresar a esta zona fronteriza para recoger testimonios ciudadanos tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, en medio de la incertidumbre regional y la tensión internacional.

Este medio encontró posturas divididas, aunque marcadas por un mensaje recurrente: esperanza y llamado a la calma.

“Vamos a decir que con esperanza, porque la esperanza es la que nunca se pierde”, señaló uno de los habitantes consultados.

Otros coincidieron en que, pese al ruido internacional, “no ha pasado nada” y que la situación en las calles se mantiene tranquila.

Lea también: Parlamento de Venezuela juramentó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada

Varios ciudadanos insistieron en no dejarse llevar por el miedo. “Miedo no hay que tener, el que esté con Dios está bien”, dijo otro entrevistado, mientras remarcaba que la prioridad sigue siendo trabajar para llevar el pan a la casa. Sin embargo, comerciantes reconocieron impactos económicos: uno de ellos aseguró que sus ventas han caído cerca del 50% por la incertidumbre.

En cuanto al escenario político, algunos consultados recordaron que, según las normas venezolanas, el poder recae en la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Frente a esa posibilidad, un ciudadano afirmó que no se siente “ni contento ni disgustado” y que lo verdaderamente importante es evitar que la crisis derive en un conflicto armado. “El continente americano es un continente de paz y no debemos traer la guerra”, advirtió.

Sobre la situación judicial de Maduro, quien se declaró no culpable ante la justicia de Nueva York, otro de los habitantes expresó su respaldo. “Desde mi punto de vista es inocente, pero la autoridad se encargará de determinarlo”, afirmó uno de los entrevistados. Otros atribuyeron el trasfondo del conflicto a intereses geopolíticos y energéticos, especialmente al petróleo, más que al narcotráfico.

El recorrido de W Radio evidenciamos que todavía hay temor en muchos ciudadanos para hablar de la situación. En Venezuela algunos no se atreven a hablar en medios de comunicación, debido a las represalias.

En San Antonio predomina una mezcla de esperanza, resignación y preocupación económica, en una población que pide calma y rechaza que la crisis escale hacia la guerra.

Estas son las imágenes del panorama en San Antonio, Venezuela: