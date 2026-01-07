Embajada de Estados Unidos en Colombia emite alerta de seguridad por protestas. Foto: EFE/ Carlos Ortega / Carlos Ortega ( EFE )

La Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió en sus redes sociales una alerta de seguridad por las manifestaciones convocadas a nivel nacional para este miércoles.

En el comunicado, la delegación recomienda a los ciudadanos estadounidenses evitar transitar por los lugares donde se desarrollan las manifestaciones, debido a que estas “podrían tornarse violentas”.

🚨 SECURITY ALERT: NATIONAL PROTESTS IN COLOMBIA



The U.S. Embassy is aware of nationwide demonstrations called for today, Wednesday, January 7, 2026, starting at 4:00 p.m. in public squares across the country.



Locations include (but are not limited to):



Bogotá (Plaza de… — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) January 7, 2026

La nota hace énfasis especial a los estadounidenses residentes en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Santa Marta y otros lugares.

“Evite las multitudes y las protestas; pueden volverse violentas. Esté atento a su entorno. Use pocas joyas o nada y lleve pocos objetos de valor. Mantenga un perfil bajo. Evite usar el celular en público. No se resista físicamente a ningún intento de robo. Mantenga las puertas del auto cerradas y las ventanas cerradas. Salga temprano y calcule tiempo adicional para el viaje. Esté atento a las noticias locales”, se lee en el comunicado.

Por otra parte, la Embajada de EE. UU. advirtió que no abrirá sus servicios consulares de rutina a partir de las 2:00 p.m. del mismo día.

