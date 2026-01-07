Embajada de Estados Unidos en Colombia emite alerta de seguridad por protestas
La Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió en sus redes sociales una alerta de seguridad por las manifestaciones convocadas a nivel nacional para este miércoles.
En el comunicado, la delegación recomienda a los ciudadanos estadounidenses evitar transitar por los lugares donde se desarrollan las manifestaciones, debido a que estas “podrían tornarse violentas”.
La nota hace énfasis especial a los estadounidenses residentes en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Santa Marta y otros lugares.
“Evite las multitudes y las protestas; pueden volverse violentas. Esté atento a su entorno. Use pocas joyas o nada y lleve pocos objetos de valor. Mantenga un perfil bajo. Evite usar el celular en público. No se resista físicamente a ningún intento de robo. Mantenga las puertas del auto cerradas y las ventanas cerradas. Salga temprano y calcule tiempo adicional para el viaje. Esté atento a las noticias locales”, se lee en el comunicado.
Por otra parte, la Embajada de EE. UU. advirtió que no abrirá sus servicios consulares de rutina a partir de las 2:00 p.m. del mismo día.
