Actualidad

EN VIVO 🔴| Marchas convocadas por el Gobierno tras amenazas de Trump: movilidad y bloqueos

Avanzan las marchas de este miércoles 7 de enero convocadas por el Gobierno de Gustavo Petro para defender la soberanía colombiana frente a las amenazas de Donald Trump.

Manifestaciones convocadas por Petro en Colombia: Getty Images

