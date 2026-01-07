EN VIVO 🔴| Marchas convocadas por el Gobierno tras amenazas de Trump: movilidad y bloqueos

Este 7 de enero, en las calles de Bogotá y varias ciudades de Colombia se llevan a cabo las <b>movilizaciones convocadas por el Gobierno Nacional</b> en medio de las tensiones entre el presidente Gustavo Petro y su <a href="https://www.wradio.com.co/2026/01/07/cupula-del-gobierno-emitio-comunicado-rechazando-senalamientos-de-trump-contra-petro/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://www.wradio.com.co/2026/01/07/cupula-del-gobierno-emitio-comunicado-rechazando-senalamientos-de-trump-contra-petro/"><b>homólogo estadounidense, Donald Trump</b></a>.Dicha <b>crisis diplomática se ha escalado</b> en los últimos días tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela en la que fue <a href="https://www.wradio.com.co/2026/01/03/esta-es-la-primera-foto-de-nicolas-maduro-tras-ser-capturado-por-estados-unidos/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://www.wradio.com.co/2026/01/03/esta-es-la-primera-foto-de-nicolas-maduro-tras-ser-capturado-por-estados-unidos/"><b>capturado Nicolás Maduro</b></a>.En las manifestaciones,<b> convocadas para las 4:00 de la tarde</b>, se tiene previsto que participe el <a href="https://www.wradio.com.co/2026/01/07/petro-sale-a-las-calles-tras-choque-con-trump-wilson-arias-y-enrique-gomez-debaten-en-la-w/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://www.wradio.com.co/2026/01/07/petro-sale-a-las-calles-tras-choque-con-trump-wilson-arias-y-enrique-gomez-debaten-en-la-w/"><b>presidente Gustavo Petro</b></a> desde la Plaza de Bolívar.Desde el pasado 6 de enero, el mandatario ha alentado a sus seguidores a <b>sumarse a la movilización </b>bajo el lema <b>“por la soberanía y la democracia”</b>.“La<b> soberanía se defiende con la vida y aquí estamos siendo amenazados y a Colombia no se le amenaza</b>. No nos dejamos comprar, no estamos en venta”, dijo Petro en un video publicado en su perfil de la red social X (antes Twitter).En esa publicación, el mandatario también advirtió que “el que pase de la amenaza a la acción solo <b>despertará el jaguar americano</b> que está dormido en el corazón del pueblo”.Siga aquí el minuto a minuto de las <b>manifestaciones convocadas por el Gobierno Nacional</b> para este 7 de enero de 2026: