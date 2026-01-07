El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Esta es la historia de Beatriz Gallo, la ama de casa creadora de 'CasaTiz'

Beatriz Gallo, comunicadora de formación y conocida en plataformas digitales como “Tiz”, pasó habló en La Hora del Regreso sobre su transición de ama de casa a creadora de contenido.

Tras décadas en el extranjero priorizando la crianza de sus hijos y el soporte a la carrera de su esposo, viviendo en Estados Unidos y Brasil, regresó a Medellín a enfrentar la incertidumbre de una nueva etapa.

Lo que comenzó como un refugio personal ante la enfermedad de su madre y el vacío de la jubilación familiar, se convirtió en ‘CasaTiz’, una comunidad que hoy supera los 199.000 seguidores.

A través de su plataforma, Gallo enfatizó que el rol de ama de casa como una profesión exige gestión logística y estabilidad emocional, destacó que el cuidado del hogar ha sido históricamente subestimado y aboga por su reconocimiento social y económico, mencionando incluso la necesidad de salarios y prestaciones para quienes desempeñan estas tareas.

Mediante recetas tradicionales, Tiz ha logrado conectar con una audiencia global que busca rescatar sus raíces “hagan esas recetas, no son complicadas, yo llegué a Estados Unidos sin saber hablar inglés ni cocinar y me metí a la cocina porque no quería que mis hijos se alimentaran solo de comida rápida, entonces aprendí y lo logré, se logran cosas muy lindas en ese espacio que se llama cocina”.

Escuche la entrevista completa:

