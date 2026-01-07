Líder demócrata del Senado de EE.UU apuntó a la posibilidad de acciones militares en Colombia y Cuba
Chuck Schumer dijo que preguntó al secretario de Estado y al de Guerra sobre la posibilidad de acciones militares en otros países, como Colombia, y afirmó que su respuesta lo “decepcionó mucho”.
El líder de la minoría demócrata en el Senado estadounidense, Chuck Schumer, mostró su preocupación por las respuestas obtenidas de parte de la Administración de Donald Trump ante la posibilidad de que Washington realice también operaciones militares en países como Cuba y Colombia.
Schumer habló hoy con los medios sobre la sesión informativa que él y otros legisladores mantuvieron en el Capitolio con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el de Guerra, Pete Hegseth, sobre la reciente misión estadounidense para capturar en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y los próximos pasos que medita la Casa Blanca en el exterior.
“Les pregunté si no estaban planeando operaciones en otros países. Y mencioné algunos de los que usted mencionó, incluyendo Colombia y Cuba. Y me decepcionó mucho su respuesta”, le replicó Schumer a un periodista.
El propio presidente estadounidense, Donald Trump, ha lanzado advertencias directas a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, con quien ha tenido varios desencuentros y a quien ha acusado directamente de estar implicado en el tráfico de drogas regional.
El mismo sábado, el día del operativo que en menos de 24 horas sacó a Maduro de la cama y lo depósito en una cárcel de Nueva York para juzgarlo por “narcoterrorismo”, el republicano dijo que Petro debería “cuidarse el trasero”.
Ese mismo día, Trump opinó también que el Gobierno de Miguel Díaz-Canel en Cuba “está a punto de caer” y que no cree que haga falta “acción alguna” por parte estadounidense en la isla.
“No sé cómo van a poder mantenerse, no tienen ingresos. Recibían todos sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano”, aseguró el mandatario estadounidense.
El propio Marco Rubio, de origen cubano, ha sido una de las figuras políticas más críticas para con el castrismo ya desde su época como senador.
