Zulma Guzmán compareció ante tribunal en Londres y seguirá detenida mientras avanza su extradición

Horas después de su arresto en el Reino Unido, la empresaria colombiana Zulma Guzmán, investigada por el presunto envenenamiento con talio que causó la muerte de dos menores, compareció por primera vez ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el martes 6 de enero.

Durante la diligencia, la jueza de distrito Sarah Turnock ordenó detención preventiva, mientras avanzan los trámites relacionados con la solicitud de extradición presentada por Colombia. Tras la audiencia, Guzmán fue trasladada a la prisión HMP Bronzefield, situada en el condado de Surrey, a las afueras de Londres.

Se trata del centro penitenciario de mujeres más grande de Europa y alberga internas de categoría A, el nivel más alto de seguridad en el Reino Unido, así como mujeres a la espera de juicio o de procesos de extradición. Allí permanece Guzmán bajo custodia mientras se desarrollan los procedimientos legales solicitados por las autoridades colombianas.

De acuerdo con fuentes judiciales, Guzmán se negó a ser extraditada de forma voluntaria, por lo que se abre un procedimiento más largo con varias comparecencias y la posibilidad de recursos o apelaciones por parte de la defensa.

El próximo paso será una audiencia virtual prevista para este lunes 12 de enero. Más adelante, el 9 de febrero, se celebrará otra sesión en la que el tribunal definirá los plazos del proceso de extradición. La decisión de fondo sobre su eventual entrega a Colombia se adoptará en una fase posterior.

Según el diario británico The Telegraph, la empresaria “lucha por permanecer en el Reino Unido”, en referencia a la estrategia con la que su defensa está utilizando todos los mecanismos legales disponibles para evitar su traslado del país.

Mientras tanto, Guzmán continúa bajo detención preventiva, a la espera de nuevas decisiones de la justicia británica, en un caso seguido de cerca tanto por las autoridades colombianas como por la prensa del Reino Unido.