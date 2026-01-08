Avanzan investigaciones por muerte de niño tras colapso de grúa en Buenaventura

Buenaventura

En Buenaventura avanzan las investigaciones por la caída de la pluma de una grúa durante la instalación de un puente peatonal en el corregimiento de Córdoba, que dejó un niño de 12 años fallecido, cuatro personas heridas, además de dos viviendas con daños parciales.

Mientras las autoridades competentes adelantan la revisión del caso para establecer las causas del hecho, la alcaldía distrital y la concesión Unión Vial Camino del Pacífico, responsable de la obra, se reunieron para coordinar un plan de atención integral a las familias afectadas. Este incluye acompañamiento legal y administrativo, apoyo psicológico y seguimiento a las condiciones de seguridad en la vía.

“La administración distrital resalta que la concesionaria en articulación con su contratista viene desarrollando un acompañamiento integral y permanente a las familias afectadas. Trabaja de manera coordinada con los secretarios de la administración con el fin de asegurar que la población reciba la atención, también el respaldo y el acompañamiento necesario en esta difícil momento”, señaló Diana Vanessa Cabrera, jefe de la oficina de gestión del riesgo del distrito de Buenaventura.

Sobre los lesionados, entre ellos tres menores de edad y el operador de la grúa, la administración informó que todos recibieron atención médica y que solo una persona permanece en observación, mientras los demás ya fueron dados de alta.

La obra donde ocurrieron los hechos permanece suspendida hasta que se complete la inspección técnica correspondiente. Por otro lado, la administración distrital recordó que ya había realizado llamados a la concesión por accidentes recientes en el corredor vial Buenaventura–Loboguerrero–Buga y aseguró que continuará supervisando la situación para proteger a la comunidad y evitar nuevos incidentes.