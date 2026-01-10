Dos colombianos jugarán la fase previa del Australian Open 2026: Conozca quiénes son

Poco falta para el inicio del primer Grand Slam de la temporada, el famoso Australian Open o también llamado Abierto de Australia en España, el primer gran certamen que reúne a los mejores jugadores del tenis mundial.

En dicho torneo, que tendrá como campeones defensores a Jannik Sinner en el cuadro principal masculino y Madison Keys en el femenino, también habrá representación colombiana, más pronto que tarde.

Aunque el inicio oficial de la competición está programado para el domingo 18 de enero, desde este lunes 12 de enero dará comienzo la fase previa, un cuadro que consta de tres rondas con 128 jugadores para obtener un cupo al cuadro principal final en Melbourne Park.

En el mismo estarán presentes las dos mejores ‘raquetas’ del país, las cuales detallamos a continuación a solo unos días de su debut en Oceanía:

Daniel Galán:

Uno de los más conocidos por los colombianos, alcanzó su mejor ranking cuando se ubicó en el puesto 56° de la clasificación en julio de 2023, tras alcanzar los octavos de final de Wimbledon en ese momento.

El de Bucaramanga ha disputado el torneo en seis ocasiones, con la segunda ronda en 2024 como su mejor actuación histórica. De igual manera, superó la fase previa en 2020 para luego ceder en la primera ronda del cuadro principal.

¿Cómo llega Daniel Galán al Australian Open 2026?

El colombiano, hoy en el puesto 155° del ranking ATP, debutó este 2026 en el ATP Challenger de Canberra, capital de Australia, donde ganó al austriaco Lukas Neumayer y perdió posteriormente en segunda ronda ante el francés Kyian Jacquet por 2-6, 4-6.

Nicolás Mejía

Tras varios años fuera del Top 300 del ranking ATP, el tenista bogotano, tras ganar el ATP Challenger de Bogotá en noviembre pasado, subió en la clasificación y este año, ya en el puesto 168° del mundo, jugará, por segunda vez, el torneo ‘major’ que abre la temporada.

Sus actuaciones previas en un Grand Slam se remontan a Roland Garros 2023 y justamente el Australian Open 2025, cayendo en ambos en la primera ronda clasificatoria.

¿Cómo llega Nicolás Mejía al Australian Open 2026?

Mejía viene en una situación similar a Galán, pues también hizo parte del ATP Challenger de Canberra; sin embargo, inició en el cuadro clasificatorio donde ganó dos encuentros ante el libanés Hady Habib (7-6, 6-2) y al francés Sascha Gueymard Wayenburg (6-7, 6-4, 7-5), para luego ceder en el cuadro principal frente al alemán Justin Engel de 18 años y 180° del mundo que recientemente hizo parte de las Next Gen ATP Finals 2025, competición que reúne a los ocho mejores jugadores Sub-21 del año.

