Aislamiento preventivo no es un capricho pensado en intereses políticos: Iván Duque

En su especial de televisión, el presidente Iván Duque explicó cómo funcionará la ampliación del aislamiento preventivo, por un mes más, y aseguró que es una medida necesaria.



Además aclaró que este no es un concepto “producto de la creatividad” de los funcionarios del Gobierno, sino del trabajo de un equipo de expertos.



“No son medidas caprichosas, no son medidas pensando con intereses políticos, pensando en oportunismo. Son medidas pensando en Colombia donde todos somos parte de un mismo equipo y aquí no hay triunfos individuales”, señaló.

En su intervención admitió que aunque hay decisiones que generan angustias, hay que privilegiar la salud y proteger el empleo.



En cuanto al aumento del desempleo, dijo que los factores de informalidad impactan en estos indicadores y que hay que actuar para disminuir la cifra.



“Tomar estas decisiones lo hacemos siempre privilegiando la salud, la vida, pero teniendo en cuenta que no hay un dilema entre proteger la salud y la vida, y proteger el derecho al trabajo”, agregó.



Finalmente recordó que los alcaldes tendrán la gradualidad de la reapertura de los nuevos sectores productivos, que el uso del tapabocas será obligatorio, además de las distancias físicas, y que los trabajadores que están laborando desde la casa deberán continuar bajo esta modalidad.