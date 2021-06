Alertan sobre posible nueva pirámide o esquema ‘Ponzi’ en Colombia

La W recibió una denuncia relacionada con las actividades de la empresa Xifra Lifestyle la cual brinda inversiones en mercados financieros, industria del cannabis e industria del wellness.

Esta organización ofrece rendimientos del 10-15% de rentabilidad mensual durante 24 meses y entre más personas lleve al negocio, más altas son las rentabilidades que se reciben. Además, solo recibe inversiones en Bitcoin y tendrían más de 7.000 personas registradas como inversionistas.

En una comunicación enviada al denunciante, la Superintendencia Financiera afirmó que las empresas a las cuales investiga y vigila no se encuentran autorizadas para comprar, vender, negociar, promover, ofertar, cambiar, ni publicitar ningún tipo de criptomoneda, bitcoin o moneda virtual.

La entidad también explicó que, por el momento, las transacciones o negociaciones que se hagan con criptomonedas no cuentan con protección legal de las autoridades monetarias. Así, advirtió que la empresa Xifra no se encuentra sometida a la inspección y vigilancia de la entidad, por lo que no estaría autorizada para adelantar actividades exclusivas de estas empresas.

Tanto en la página web como en documentos que envían a sus potenciales clientes, advierten que, al ser un holding, Xifra Lifestyle tiene varias empresas "satélite" que tienen su propia estructura jurídica y se encuentran debidamente registradas en el país en donde operan. Sin embargo, tanto el denunciante como W Radio y la Superfinanciera no han podido encontrar este registro de Cámara de Comercio y en el Registro Único Empresarial (RUES).

La W consultó el caso con empleados de una de las firmas de derecho privado más importantes de Colombia, quienes confirmaron que una empresa extranjera que tiene actividad permanente en el país debe establecer allí una empresa subsidiaria o sucursal.

El Código de Comercio identifica las actividades que se entienden como permanentes, entre ellas, el aprovechamiento o inversión de fondos provenientes del ahorro privado. También se advirtió que la empresa debe contar con autorización por parte de la Superfinanciera que, al parecer, la empresa no tendría.

De este modo, la Superintendencia de Sociedades alertó sobre la configuración de una actividad de captación ilegal cuando se promueve la promoción de este negocio “bajo los esquemas piramidales donde se garanticen rendimientos por el hecho de invertir en estos criptoactivos con el compromiso de vincular a más personas”.

Según el artículo 316 del Código Penal, el delito de captación ilegal se configura cuando el sujeto activo -en este caso, la empresa- recauda dinero de manera masiva (más de 20 personas) sin prever como contraprestación un bien o servicio. El artículo establece que quien desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, colabore o realice cualquier otro acto para captar dinero del público en forma masiva y habitual sin contar con autorización podrá pagar una pena de prisión por 120 a 240 meses.

La W se comunicó con la sede de la empresa en Medellín y con Víctor Hugo Naranjo, socio Rango Rubí, pero no fue posible que contestaran a nuestras preguntas. La emisora aprovechó para solicitarles el registro de Cámara de Comercio y no se obtuvo respuesta.

