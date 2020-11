Buscarán 150 presuntos cementerios clandestinos de las FARC

La Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol), la Corporación Rosa Blanca y Manos por la Paz, intervendrán por lo menos 150 lugares en la geografía colombiana, en donde las Farc habrían enterrado excombatientes y también civiles que fueron fusilados.

La información para llegar a esos lugares ha sido proporcionada por exguerrilleros del extinto grupo armado agrupados en Manos Por la Paz, quienes no fueron reconocidos dentro del acuerdo de La Habana, porque se habían sometido a Justicia y Paz previamente.



Foto: FEVCOL

"Es el primer paso para llegar a más de 150 cementerios clandestinos de las FARC en donde operaron más de 60 frentes donde están los restos de miles, y hablamos de miles porque las cifras son de miles de niños que fueron reclutados, que fueron fusilados en las zonas campamentarias y eso no ha sido referenciado", manifestó Herbin Hoyos, presidente de la red de víctimas ADN.

Lea en La W:

Dentro de los presuntos hallazgos que presentó la red de búsqueda, se encuentra el caso de tres menores de edad en Montañitas, Caquetá, que habrían sido asesinados en 2002 por orden del exmiembro del secretariado de las FARC "Joaquín Gómez", según Onofre Alba, hermano de los tres jóvenes, que murieron a los 15, 11 y 8 años.

"Dijeron que ellos estaban enredados en vínculos con los paramilitares, ¿por qué no me van a dar razón donde los mataron, donde los dejaron? Que sean más conscientes y me digan" indicó Onofre.

Desde la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP estrecharon su compromiso con la red de búsqueda y consideraron que se convierte en una pieza relevante hacia la construcción de la verdad.

"...la construcción de la verdad, de la verdad real de lo que ha ocurrido en 50 años de conflicto en Colombia, es lo que nos va a permitir finalmente poder alcanzar la paz que todos queremos, pero alcanzar una paz, que sea estable y duradera" indicó su director Giovanni Álvarez Santoyo.

La Organización Manos por la Paz reveló que varios de sus miembros quienes están aportando información sobre las localizaciones de las presuntas fosas, han recibido amenazas por cuenta de esas confesiones.