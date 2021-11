Cámara de Representantes reglamentará la presencialidad con aforos

La presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, anunció que desde la próxima semana sesionarán en el Salón Boyacá mientras se adecúa el Salón Elíptico para las nuevas curules de paz.

Según informó, el aforo permitido por la ARL es de máximo 71 congresistas, así que algunos deberán conectarse por fuera del recinto una vez se hayan registrado.

“Y en el salón se van a quedar coordinadores y ponentes de los proyectos de ley, los voceros de los partidos o los delegados, si el vocero no está por alguna condición. Luego se podrá hacer la votación de manera mixta, quiere decir que quienes están en el recinto y no puedan votar lo harán por voz, pero se va a votar por la plataforma Meet en el entendido de que no tenemos otro sistema de votación”, dijo.

También explicó que no deberán asistir al Capitolio Nacional los representantes con más de 60 años, los que no tengan la vacunación completa contra el COVID-19 o quienes tengan comorbilidades certificadas por la EPS.

Y si algún ponente o coordinador cumple alguna de las anteriores condiciones, Arias aclaró que tendría que ceder la ponencia a otro congresista.

“Si van a intervenir, no estando de manera presencial, será obligatorio que enciendan la cámara y que se encuentren en un sitio apropiado para poder intervenir, ya sea aquí o por fuera del recinto. ¿Qué es un sitio apropiado?, que tenga buen sonido, buen Internet, porque lo que nos está pasando muchas veces es que están hablando y se están movilizando en un carro y estamos perdiendo la señal”, concluyó.