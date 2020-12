Colombia no puede tirar la toalla frente a la necesidad del nuevo Código Electoral: Duque

El presidente Iván Duque defendió el nuevo Código Electoral que se está tramitando en el Congreso, pese a las recientes críticas del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien calificó el proyecto como “un adefesio”.



En el marco del lanzamiento de la nueva cédula digital, el mandatario reconoció que la propuesta “es compleja” y que es diferente a la que se radicó, ya que se ha enriquecido con nuevos aportes.

“El debate todavía no ha concluido, faltan todavía debates importantes donde habrá quienes estén de acuerdo o no con algunos temas, quienes tendrán reparos, es normal, pero lo que sí creo es que Colombia no puede tirar la toalla frente a la necesidad imperiosa de tener un Código Electoral moderno”, dijo.



El mandatario aseguró que los señalamientos y los aportes son bienvenidos e invitó al país a no darle la espalda a la iniciativa.

“Mi invitación, señor registrador, a usted como líder del proyecto, al CNE y a los congresistas que están aquí: no le digamos que ‘no’ a la urgente necesidad de tener un nuevo Código Electoral en nuestro país”, concluyó.