Colombiana fue seleccionada por el BID como la emprendedora más innovadora de la región

La colombiana Ana Victoria Ricaurte fue elegida por su compañía Arukay como la emprendedora más dinámica e innovadora de América Latina y el Caribe entre más de 570 candidatas en la séptima edición del WeXchange, la plataforma más importante de emprendedoras de alto crecimiento, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En conversación con La W, Ana Victoria explicó que Arukay es un sistema de aprendizaje para estudiantes de primer a once grado que pretende enseñar pensamiento computacional y programación de una forma diferente. "Enseñamos a través de proyectos y de retos relacionados con la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas, dado que vemos la programación no como una materia si no como un lenguaje."

Según ella, es igual de importante que los estudiantes aprendan programación como las otras materias tradicionales porque según cifras del Foro Económico Mundial, "el 80% de los trabajos del futuro van a requerir habilidades de programación y pensamiento computacional" y solo uno de cada diez colegios en el mundo lo enseña a pesar de que "para un nativo digital es tan importante como sumar o restar o como leer y escribir".

Ricaurte señala que esta es una problemática global que no solo impacta a Colombia y Latinoamérica por lo que "siguen en la etapa de evangelización para que los rectores, directores académicos y reguladores" entiendan la importancia de enseñarle a sus estudiantes programación y pensamiento digital para que sean relevantes en el futuro digital".

