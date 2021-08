Comisión de Acusación archiva investigación contra Duque por reunión con Odebrecht

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes archivó el proceso contra el presidente Iván Duque por su asistencia a una reunión el 6 febrero de 2014 en São Paulo, Brasil, en la que estuvieron presentes representantes de Odebrecht.



En el encuentro participaron José Eduardo Cavalcanti de Mendoça, publicista brasileño; Luiz Carlos Batista Filho, representante de la cuestionada compañía; el entonces candidato presidencial, Óscar Iván Zuluaga; el gerente de su campaña, David Zuluaga; y Daniel García Arizabaleta, exfuncionario del Gobierno de Álvaro Uribe.



El motivo del encuentro era acordar una asesoría en publicidad y el respectivo pago, el cual habría sido de 4,3 millones de dólares. Y, según la denuncia, en dicha reunión Odebrecht se comprometió a pagar parte de los honorarios del publicista conocido como Duda Mendoça.

Para la denunciante, Gloria Yaneth Acosta, Duque habría participado en una asociación para la comisión de un delito contra la administración pública.



“Habiendo estudiado los hechos narrados en la denuncia se observa que los mismos no se adecúan al tipo penal de asociación para la comisión de un delito contra la administración pública ya que este tipo penal, para su configuración, exige que al menos uno de los sujetos que concurre a la realización del tipo penal sea cualificado, esto es, sea servidor público”, respondió el representante investigador, Óscar Leonardo Villamizar.

Y agregó que “en la descripción fáctica de la denuncia no se menciona la realización de dicha conducta y no se precisa cuál fue el delito contra la administración pública que el denunciado presuntamente se asoció para cometer”.



Además, advirtió que no se allegaron pruebas que permitan establecer que efectivamente existió dicha conducta por parte del hoy presidente de la República.