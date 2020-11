Contraloría profirió fallo con responsabilidad fiscal contra exalcalde de Albania

La Contraloría General profirió un fallo con responsabilidad fiscal por $6.598 millones contra el exalcalde del municipio de Albania (La Guajira), Yan Keller Hernández Herazo, su entonces secretario de Obras Públicas, Ender José Amaya Muñoz, la Fundación Abrahán Serafín Castillo -FUNDASEC (contratista) y la Fundación Princesa Negra (interventor), por irregularidades en la ejecución de un convenio de cooperación y cofinanciación para construir andenes peatonales.

El caso hace referencia al Convenio de Cooperación y Cofinanciación No. 010 de 2011, celebrado entre el municipio de Albania y Fundasec, que tenía por objeto la construcción de andenes peatonales en adoquines y pavimento en concreto rígido en los corregimientos de Cuestecitas y Porciosa.

La Contraloría determinó que se reconocieron y pagaron obras que no fueron ejecutadas por $4.484 millones (sin indexar). Así mismo, el municipio celebró el Contrato de Consultoría No. 01 de 2011 con la Fundación Princesa Negra, cuyo objeto era la interventoría técnica, administrativa y financiera del Convenio interadministrativo No. 010 de 2011.

El ente de control verificó que el interventor no cumplió con sus obligaciones contractuales y avaló el pago de obras no ejecutadas por el contratista, por una cuantía del daño de un poco más de $201 millones sin indexar.