Corte Constitucional no seleccionó ni revisó tutela en caso Pulgar: Alberto Rojas

En entrevista con La W el pasado 13 de julio, el periodista Daniel Coronell explicó que adicional al audio revelado en su columna ‘Pulgarcito’, publicada en Los Danieles, existe otro audio en el que el mismo juez es llevado a hablar con Acosta Osio por mediación del exsenador David Name.

Llama la atención que se trata del mismo juez que grabó la conversación sobre el caso de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. En su primera columna, Coronell denuncia que el senador Eduardo Pulgar intenta sobornar a un juez de la República para favorecer a Luis Fernando Acosta Osio en el proceso sobre la Universidad Metropolitana de Barranquilla.

En diálogo con La W, el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Alberto Rojas, aclaró que la Corte no tuvo ningún interés particular en la selección de dicha tutela.

Pese a que se insistió dentro del alto tribunal para que fuera seleccionada una acción de tutela presentada al parecer para favorecer a los protagonistas de la denuncia hecha por el periodista Daniel Coronel en su columna ‘Pulgarcito’, la Corte Constitucional no seleccionó ni revisó dicha solicitud. Así lo explicó el Magistrado Alberto Rojas, presidente de la Corte Constitucional.

Según el togado, solicitó a sus compañeros seleccionar dicha tutela porque había identificado dos presuntas vulneraciones a derechos fundamentales: por un lado, la no suspensión de un proceso a pesar de que el juez había sido recusado y por otro lado, que el procesado había sido declarado en contumacia cuando no había tenido al parecer la oportunidad de defenderse.

"La abogada Diana Gómez me ayudó a revisar la tutela, ella fue la que hizo el estudio y me presentó las sugerencias, nadie más participó en esto. La verdad no son casos trascendentes. La valoración fue jurídica, acá eso es lo importante (...) la Corte no tomó parte de este debate", aseguró a este medio.

Agregó que para la época de los hechos el abogado Hugo Escobar Fernández, quien según los denunciantes es el abogado de los tutelantes, no hacía parte del equipo de trabajo de su despacho en la Corte Constitucional.